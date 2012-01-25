На Вінниччині створять єдину диспетчерську служби "швидкої допомоги"

У Вінницькій області буде створена єдина служба швидкої допомоги області, яка дозволить забезпечити швидкий доїзд за рахунок машин швидкої допомоги, що в даний момент знаходяться найближче до хворого без урахування кордонів адміністративних територій (місто, район).

Про це на прес-конференції УНІАН повідомила начальник відділу охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Лідія Діденко.

- Згідно з наказом МОЗ України від 23.12.11 № 953, на Вінницьку область розподілено додатково 40 автомобілів швидкої медичної допомоги для служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області, закуплені за рахунок коштів Державного бюджету на суму 27 млн. 193 тис.грн. Це – 6 автомобілів класу «С» - реанімобілі загальною вартістю 850 тисяч гривень; 34 авто класу «В» загальною вартістю 649 тис.грн, - поінформувала вона.

У 2012 році планується завершити формування єдиної системи екстреної медичної допомоги у регіоні з централізованою оперативно-диспетчерською службою та оснастити мережу станцій (підстанцій або пунктів) тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги (за умови прийняття Верховною Радою України Закону України „Про екстрену медичну допомогу”)