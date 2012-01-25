Міліцію можна буде викликати "гарячою кнопкою" з брелока

Управлінням Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області здійснюється впровадження технічних інновацій, а саме встановлення кнопок «Швидкого виклику міліції». Це відбувається з метою покращення охорони громадського порядку та більш якісного і швидкого реагування на протиправні дії громадян.

Про це повідомили в СЗГ за інформацією УДСО при УМВС у Вінницькій області.

Створення централізованої системи швидкого виклику міліції сприяє вдосконаленню процесу організації управління органів внутрішніх справ, а саме - підвищує ефективність діяльності нарядів міліції, задіяних для охорони не лише об’єктів, а й громадського порядку. Також, таким нововведенням вдається скоротити час реагування нарядів міліції на повідомлення громадян про злочини та інші протиправні дії і затримання злочинців. Адже злочин розкривається набагато швидше по «гарячих слідах», оскільки найважливіше, що може бути у працівників міліції це – час, що не витрачається на переслідування злочинця.

Дана кнопка встановлюється в місцях великого скупчення людей: супермаркети, ресторани, розважальні заклади, причому це не завжди та кнопка, яку ми з вами уявляємо коли про неї чуємо. Так, це може бути стандартна кнопка, вмонтована у підлогу, дно столу чи стіну, в залежності від специфіки роботи закладу. Також це може бути і звичайний на вигляд брелок, який і є цією кнопкою швидкого реагування. Якщо це великий об’єкт, наприклад, сучасний торговий центр, то даний пристрій може знаходитись у кількох людей одночасно. В залежності, хто став очевидцем протиправних посягань чи до кого звернулись громадяни з інформацією про дані дії, той і зможе одразу викликати наряд державної служби охорони. Останній, в свою чергу, максимально швидко відреагує на виклик і прибуде до місця події в часовому діапазоні від 3 до 5 хвилин і прийме усі заходи для знешкодження порушника та подальшої його передачі у райвідділ міліції.

Загалом по Вінницькій області встановлено та діє 170 даних пристроїв, а у місті Вінниці безпосередньо обладнано 61-ну установу. На установах які обладнані даним пристроєм є інформаційні таблички, що інформують громадян про оснащеність даного закладу пристроєм швидкого виклику міліції.