Вінничани стали більше всиновлювати дітей, яким виповнилося 10 років

13:44, 25 січня 2012
Вінниця
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Одна родина всиновила трьох дітей

За інформацією начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Тетяни Дорош в області за минулий рік усиновлено 71 дитина, з яких 55 дітей – громадянами України, 16 - іноземними громадянами. Пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування для обласної влади залишається усиновлення безпосередньо громадянами України.

Про це повідомило Інтернет-видання Вінницької ОДА.

Тетяна Дорош відзначила, що на відміну від попередніх років, коли національне усиновлення носило характер, в переважній більшості, однієї дитини віком до 3 років в одну сім’ю, то у 2009-2010 роках, за рахунок інформаційної кампанії, 9 українських сімей області усиновили по дві дитини в одну сім’ю, а у 2011 році 6 українських родин усиновили по дві дитини та одна родина усиновила одразу трьох дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі спостерігається тенденція до усиновлення українцями дітей старших 10 років.

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