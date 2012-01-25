Брацлавські водолази врятували рибалку
13:55, 25 січня 2012Вінниця
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Заради наживки безпечні до власного життя
24 січня о 11:50 на річці Південний Буг неподалік смт Брацлав під час риболовлі на відстані 15 метрів від берега проламався під лід 42-річний місцевий мешканець.
Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, це помітили чергові місцевої водолазно-рятувальної станції та за допомогою круга і мотузки чоловіка витягнули на берег й надали першу медичну допомогу. Від подальшої кваліфікованої лікарської допомоги потерпілий відмовився.
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