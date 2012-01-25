Ностальгічні спогади довели до смерті

В Погребищенському районі чоловік вдарив ножем у живіт свого приятеля після того, як вони разом розпили пляшку горілки і почали згадувати старі образи. Поранення виявилося смертельним для 25 - річного чоловіка, і він помер на місці пригоди. Це сталося вчора близько 18 години в одому із сіл району.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомив виконуючий обов’язки начальника Погребищенського райвідділу міліції Володимир Гавриш, підозрюваного працівники міліції затримали. Зловмисником виявився 30 – річний непрацюючий односелець загиблого.

Як з’ясувалося, в минулому у цього чоловіка були проблеми з Законом, і він притягувався до кримінальної відповідальності. Зі слів затриманого, з покійним вони були давно знайомі і товаришували. Молодшому приятелю він сам запропонував випити горілки і піти у гості до свого хрещеного батька. Сварка виникла між ними під час застілля у будинку хрещеного.

Чоловіки почали згадувати старі образи і під час цього старший за віком схопив зі столу кухонний ніж і вдарив товариша у живіт.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу. (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.