В філармонії можна буде зустріти "Долю"

Вокальний дует "Доля" з Одеси дає 26 січня о 18.30 концерт у філармонії. Цей концерт із циклу “Золоті голоси України” від “Володарки””. "Доля" - це народні артистки України Тетяна Буркацька (сопрано) та Лариса Стадніченко (меццо-сопрано), що виступатимуть у супроводі Академічного камерного оркестру “Арката” (художній керівник та диригент - заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков).

В програмі вечора звучатимуть твори Г. Генделя, В. Моцарта, Й. Штрауса, Ф. Легара, Дж. Гершвіна та Дж. Россіні.

Тетяна Бурацька та Лариса Стадніченко привернули до себе увагу як талановиті і активні вокалістки-шанувальниці українського народного мелоса, що відзначились великим успіхом під час їх концертних виступів в Канаді ще у 1984 році. Після цього співачки були запрошені працювати солістками-вокалістками в концертний оркестр штабу Одеського військового округу та Одеської філармонії, з якими продовжують співпрацю і в цей час.

У репертуарі дуету безліч сольних програм – це програми українських народних пісень, програми з творів українських композиторі–класиків і сучасних українських композиторів, класичних романсів і оперних уривків українських, російських і західноєвропейських композиторів. Л. Стадніченко та Т. Буркацька у складі вокального дуету «Доля» ще будучи студентками стали лауреатами Національного конкурсу сучасної української пісні (Київ, 1985 рік), дипломантами ХII Усесвітнього фестивалю молоді і студентів (Москва, 1985 рік), лауреатами міжнародного конкурсу вокалістів ім. В. Белліні (Італія, 2000 рік).

Дует «Доля» з успіхом виступав у супроводі Національного оркестру народних інструментів під управлінням Народного артиста України Віктора Гуцала, Одеського симфонічного філармонічного оркестру, камерного оркестру Одеської філармонії, оркестру штабу Одеського оперативного командування, ансамблю народних інструментів «Мозаїка», інструментального ансамблю «Одеса». Дует з успіхом гастролював з концертами по всій Україні і за кордоном – в Канаді, Японії, Фінляндії, Угорщині, Германії, Греції, Іспанії, Італії, Франції, Румунії, Польщі, Туркменістані.