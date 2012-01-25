В обласній Раді проведуть урок духовності

Голова обласної Ради Сергій Татусяк запросив митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона провести для працівників виконавчого апарату обласної Ради урок духовності.

Таку пропозицію голова озвучив 23 січня, коли представники Вінницької єпархії завітали в обласну Раду й облдержадміністрацію колядувати, - повідомляє Інтернет-видання обласної ради.

Владика охоче дав згоду і наголосив, що 2012 рік оголошено Вінницькою єпархією Української православної церкви роком соціального служіння. Відтак закликав службовців облради поставити за пріоритет у роботі опіку над соціально незахищеними вінничанами.

Митрополит Симеон побажав працівникам апарату облради на чолі із Сергієм Татусяком працювати на благо Вінниччини та держави Україна.

– Хай Бог посилає вам силу духовну і тілесну, хай дає право правити на благо людей і держави. Хай кожен на своєму місці несе достойно хрест, який дав йому Господь, – побажав владика.

Духовенство заспівало кілька колядок та щедрівок, з-поміж яких одну рідкісну і старовинну «Зійшла правда на землю».



– Для мене важливо, щоб між церквою і владою була дружба, щоб ми співіснували у духовному комфорті, – наголосив голова облради.