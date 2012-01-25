На Вінниччині переймались питною водою

19 січня відбулось спільне засідання обласної надзвичайної протиепідемічної комісії та комісії з ТЕБ та НС щодо забезпечення населення області доброякісною питною водою з централізованих джерел водопостачання комунальних водогонів та шляхів його покращення.

Президент України Віктор Янукович підписав № 3933-VI "Про внесення змін до закону України" Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки ". Зміни до Загальнодержавної програми, зокрема, передбачають введення до кінця поточного року нової редакції будівельних норм і правил щодо водовідведення та подачі питної води, а також іншу систему формування тарифів на ці послуги.

Окрім того, внесені до закону зміни також передбачають запровадження нових форм фінансування програми – не лише за рахунок Держбюджету, а й із залученням інвесторів.

Про це повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України.

На засіданні начальник Держекоінспекції Вінницької області наголосив на необхідності дотримання вимог природоохоронного законодавства підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства, а саме – у необхідності отримання всіх дозвільних документів.

Так, якщо при проведенні перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства підприємств водопровідно-каналізаційного господарства держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища Вінницької області фіксується відсутність необхідних дозвільних документів, або перевищення встановлених гранично допустимих нормативів по викидах забруднюючих речовин або по скидах, Інспекцією проводиться нарахування збитків. Щоб уникнути цього, вищезазначеним підприємствам необхідно неухильно дотримуватись вимог природоохоронного законодавства.