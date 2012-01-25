Вінниця пройшла антикорупційний аудит

Вінниця стала першим містом в Україні, яка пройшла антикорупційний аудит. Про це заявив під час прес-конференції міський голова Володимир Гройсман. Аудит проводив польський фахівець Артур Яблонський. Саме він перевіряв як система ISO 90012008 протистоїть корупційним загрозам, чи немає порушень в управлінні міста. За результатами Вінниця отримала відповідний сертифікат. За словами начальника інформаційно-аналітичного управління Владислава Теленя, протягом двох тижнів пан Яблонський має надіслати висновки та рекомендації стосовно перевірки.