Книгарня "Є" запрошує на засідання інтелектуалів
16:00, 25 січня 2012Вінниця
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«TEDxVinnytsia»
Інтелектуальний клуб «TEDxVinnytsia» продовжує збирати цікаві ідеї та пропонувати майданчик для їхнього обговорення.
Сьогодні, 25 січня, о 18.00 відбудеться чергове засідання клубу.
Цього разу пропонується переглянути кілька роликів на тему опанування іноземних мов – питання більш, ніж актуального для сучасного українського суспільства. З чого почати? У чому найбільші труднощі перекладу? Як можливо не стерти межі між культурами, водночас подолавши бар’єри у спілкуванні? І зрештою – чи реально українцеві заговорити зі світом? Про це говоритимуть фахівці та просто любителі креативних ідей.
Адреса: вул.Соборна, 89. Вхід вільний.
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