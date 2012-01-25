Книгарня "Є" запрошує на засідання інтелектуалів

Інтелектуальний клуб «TEDxVinnytsia» продовжує збирати цікаві ідеї та пропонувати майданчик для їхнього обговорення.

Сьогодні, 25 січня, о 18.00 відбудеться чергове засідання клубу.

Цього разу пропонується переглянути кілька роликів на тему опанування іноземних мов – питання більш, ніж актуального для сучасного українського суспільства. З чого почати? У чому найбільші труднощі перекладу? Як можливо не стерти межі між культурами, водночас подолавши бар’єри у спілкуванні? І зрештою – чи реально українцеві заговорити зі світом? Про це говоритимуть фахівці та просто любителі креативних ідей.

Адреса: вул.Соборна, 89. Вхід вільний.