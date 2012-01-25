На Вінниччині скоротилась кількість підприємців

8879 підприємців закрили свій бізнес в 2011 році у Вінницької області. За той же час було зареєстровано 6167 нових підприємців – фізичних осіб.

Про це повідомляє сайт Цензор.нет, посилаючись на офіційні дані Державної податкової служби.

Таким чином, чистий відтік по Вінницької області склав 2712.

Торік в цілому по країні пішли з бізнесу 245 тисяч 83 підприємці, ліквідувавши свою реєстрацію у відповідному відомстві. Подали ж заяви про реєстрацію підприємницькій діяльності лише 176 тисяч 728 чоловік. А тим часом, співвідношення тих, хто пішов з бізнесу і тих, хто вирішив займатися підприємницькою діяльністю за 20 років незалежності завжди в Україні було позитивним.

