Порошенко та Гройсман в спаррингу проти Лук’янця

Міський голова Володимир Гройсман відкрито розкритикував позицію президента хокейного клубу «Вінницькі Гайдамаки» Валерія Лук’янця з приводу фінансування клубу. Нагадаємо, що керівник клубу виступив із заявою про те, що Петро Порошенко недотримався своїх обіцянок щодо фінансування «Вінницьких гайдамаків». Він зазначив, що особисто в день відкриття фонтану 4 вересня звернувся до Петра Олексійовича щодо підтримки клубу. Фонд Порошенка вже 9 вересня перерахував для хокеїстів 100 тисяч гривень. Щодо подальших обіцянок, то про жодні офіційні зобов’язання – не йшлося. Гройсман також зазначив, що сам проти фінансування професійних спортивних клубів, бо це вимагає не один мільйон гривень. І жодний бюджет міста із цим не в змозі справитися. «Нам потрібно було б повністю припинити фінансування підліткових спортивних шкіл міста, аби утримувати одну професійну спортивну команду» - підсилив свою позицію мер.

В свою чергу Петро Порошенко заявив, що його Фонд не готовий сьогодні вступати у засновники професійних спортивних клубів, тим більш, що жодних обіцянок ніхто нікому не давав. А дана ситуація схожа на публічний шантаж. Фонд, в свою чергу, підтримує такі проекти, як будівництво муніципального медичного центру, закупівля «швидких», міських автобусів тощо.