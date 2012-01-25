ДПС України відкрила "гарячу лінію"

Відтепер кожен суб’єкт господарювання матиме можливість отримати оперативне реагування на інформацію про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС, звернувшись на гарячу лінію інформаційно-довідкового департаменту за номером (044) 284-00-07.

Окремим дорученням голови ДПС України О.В. Клименка від 18 січня 2012 року за №1469/7/23-5009/1 запроваджено новий механізм отримання інформації та її відпрацювання. Тож з 20.01.2012 року за інформацією платників, які зателефонують за вказаним номером буде оформлено Інформаційну карту. В подальшому така карта передаватиметься до відповідних структурних підрозділів ДПС України або ж до територіальних органів податкової служби. За бажанням громадян їх в подальшому будуть інформувати за допомогою телефонного зв’язку про результати розгляду Інформації. У випадках, якщо Інформація потребує негайного реагування (вимагання хабара, незаконного одержання працівниками органів ДПС матеріальних благ, послуг, надзвичайні події, що трапились при виконанні службових обов’язків, загроза життю та безпеці співробітників ДПС, їх рідних тощо) така інформація невідкладно передаватиметься до чергового по Управлінню внутрішньої безпеки.