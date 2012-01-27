Прокуратура стурбована низьким рівнем розкриття злочинів

У прокуратурі Вінницької області прокурор області Олександр Мрихин провів координаційну нараду керівників правоохоронних органів області, на якій розглядались питання щодо стану злочинності, запобігання та протидії корупції на території Вінницької області у 2011 році.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зазначено, що на цьому напрямку спільними зусиллями правоохоронних органів проводилась і проводиться робота, яка в цілому сприяє зниженню злочинності на Вінниччині.

Так, зареєстровано менше тяжких та особливо тяжких злочинів, умисних вбивств, зґвалтувань, розбійних нападів, хуліганств, знешкоджено 11 організованих злочинних груп, з яких 3 - у сфері економіки.

Вжито також заходів щодо підвищення ефективності протидії корупції - протягом 2011 р. до суду направлено 69 кримінальних справ. До кримінальної відповідальності за корупційні злочини притягнуто 74 особи, до суду направлено 35 кримінальних справ за ст. 368 КК України "Одержання хабара", з яких 20 - про хабарі з ознаками корупції.

При цьому, як наголосив у своєму виступі прокурор області Олександр Мрихин, незважаючи на певні позитивні зрушення у діяльності правоохоронців існує ще багато проблем, які з року в рік залишаються наболілим питанням.

Насамперед, це стосується росту рівня злочинів середньої тяжкості, умисних тяжких тілесних ушкоджень, пограбувань, крадіжок, дорожньо-транспортних пригод. Залишається проблемою додержання конституційних прав громадян при провадженні досудового слідства.

Попри те, що у минулому році відсоток розкриття злочинів склав майже 67 %, нерозкритими їх залишається більше 4 тисяч. Потребує покращення й стан додержання законодавства, спрямованого на боротьбу з порушеннями митних правил, незаконною міграцією.

Координаційною нарадою узгоджено ряд спільних заходів, які в подальшому сприятимуть забезпеченню законності в регіоні та профілактиці скоєння злочинів і правопорушень.