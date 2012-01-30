За орні землі резервного фонду надійшло 12348,17 тис. грн.

На території Вінницької області сформовано орних земель резервного фонду на площі 141,0 тис. га. З них використовуються 123,1 тис. га, в тому числі 78,8 тис. га - на умовах постійного та тимчасового користування.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

На умовах оренди землі резервного фонду області у 2011 році використовувались на площі 44,3 тис. гектарів.

Середній розмір орендної плати склав 281,5 грн./га, що у 21,3 разів більше від земельного податку.

У 2010 році середній розмір орендної плати складав 192,4 грн./га. Тобто порівняно з 2010 роком у 2011 році середній розмір орендної плати за оренду орних земель резервного фонду збільшився у 1,5 рази.

В 2011 році за оренду орних земель резервного фонду із нарахованих 12459,81 тис. грн. сплачено 12348,17 тис. грн. що становить 99,1% від орендної плати.