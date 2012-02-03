До дверей Вінницької правозахисної групи звезли нелегалів-сомалійців

Як зазначає соціальний педагог проекту Данської ради у справах біженців, представниця Вінницької правозахисної групи Світлана Побережець, сьогодні на трьох авто їй під двері привезли десятьох шукачів притулку із Сомалі.

- Частина з цих людей – ті, яких ми вчора звільняли з-під вимушеного арешту в квартирі. Натомість сьогодні під дверима мого приватного помешкання опинилися 10-ро людей, - говорить Світлана Побережець. – Я вважаю, що у такий спосіб здійснено мені як представнику Вінницької правозахисної групи помсту представниками міграційної служби і правоохоронних органів.

За словами соціального педагога, цих людей звезли рієлтори, які повідомили, що нелегальні мігранти за помешкання не розрахувались, але додзвонитися тим людям, що винаймали у них квартири, вони не можуть. Тому й звернулися до представника громадської організації, який переймається проблемами шукачів притулку на теренах Вінницької області.

- Проблема в тому, що я як фізична особа не маю змоги винайняти квартиру цим людям, тому що в іншому разі я нестиму за будь-які їхні дії адміністративну та кримінальну відповідальність. В будь-який час міліція може звинуватити в тому, що я сприяю нелегальній міграції, - говорить Світлана Побережець. – Вінницька правозахисна група надає цим людям юридичну, соціальну, медичну допомогу, але ми не можемо на себе взяти роль держави по соціальному забезпеченню людей, ми не можемо взяти кошти на проживання.

На запитання щодо доставки цих людей до одного з двох Центрів перебування мігрантів, вона відповіла, що за положенням „Про пункт перебування нелегальних мігрантів”, там знаходяться виключно ті громадяни, які за рішенням суду перебувають до моменту їх подальшого видворення з України. А для того, щоб зясувати статус цих 10-ти осіб, потрібен час. До того ж, за Міжнародною конвенцією, таких громадян заборонено повертати в країну, де голод, війни, радіація і інші загрози. Зокрема, в Сомалі зараз голод і війна.