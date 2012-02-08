12.2 тисячі подолян отримують зарплатню, меншу за 500 гривень

У Вінницькій області зареєстровано і сплачують податки з доходів фізичних осіб 9994 підприємства, на яких працює 399,4 тис. чоловік із середньою заробітною платою 2074 грн. Проте, 9,6 тис. із них отримали заробітну плату в межах мінімальної.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Найболючішим питанням наразі є те, що 2138 (або 21,4%) підприємств, на яких працює 12,3 тис. чоловік виплачують зарплату меншу від мінімальної, що в цілому по області складає 492,4 грн. (3,1%). Одна з найкритичніших ситуацій у Теплицькому районі (діє 70 підприємств, заробітна плата – 534,6%); Гайсинському районі (60 підприємств, заробітна плата – 551,4 грн.; Барському районі (56 підприємств, заробітна плата – 514,9 грн.); Крижопільському районі (49 підприємств, заробітна плата – 386,5 грн.); Томашпільському районі (34 підприємства, заробітна плата – 489,2 грн.)

Всього ж по області в сільському господарстві діють 278 підприємств, в яких працює 3407 чол. З них 1774, або 52,1% отримують заробітну плату 459 грн. в місяць.

На цьому наголосив заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький під час підсумкової колегії 7 лютого.

Особливу увагу привертає виплата заробітної плати у споживчих товариствах, де основним видом діяльності є оптова та роздрібна торгівля, діяльність кафе та барів. Де майже в кожному районі заробітна плата працівників складає в межах 200-400 грн.

Наприклад, у Гайсинському районі у 13 споживчих товариств заробітна плата від 336 грн., а у Немирівському районі 12 споживчих товариств, що займаються торгівельною діяльністю виплачують заробітну плату від 120 грн.

Не кращі показники з виплати заробітної плати у сфері бізнесу, що займається автоперевезеннями, майже в кожному районі заробітна плата менше мінімальної.

Надзвичайно турбує владу і рівень заробітної плати в місті Вінниця, де на 987 підприємствах зарплата менше розміру мінімальної.

«Державна податкова служба у Вінницькій області підрахувала, якщо б на цих 2138 підприємствах, де працює 12,2 тис. працівників, які отримують заробітну плату менше 500 грн. про які щойно були наведені приклади, заробітна плата становила хоча б мінімальну, то додатково до місцевих бюджетів області надійшло майже 100 млн. грн.», - зазначив Володимир Барецький.