Криза в спиртовій галузі змусила депутатів звернутися до Кабміну

На підприємствах спиртової галузі Вінницької області склалась складна ситуація із виплати заробітної плати та сплати внесків до бюджетів та фондів. Серед найбільш проблемних є Барський, Чечельницький та Юрковецький спиртові заводи.

Про це йдеться у зверненні депутатів Вінницької обласної ради.

Заборгованість із виплати заробітної плати на ДП „Чечельницький спиртовий завод” становить 1085 тис. грн., на ДП „Юрківецький спиртовий завод” – 83,5 тис.грн., на ДП „Барський спиртовий комбінат” – 65,1 тис. грн.

Для вирішення проблем, що склалися на спиртових заводах області, Вінницька обласна рада просить Кабінет Міністрів з-поміж інших розглянути такі пропозиції:

„забезпечити належне фінансування з метою подальшого перепрофілювання ДП „Барський спиртовий комбінат”, ДП „Гайсинський спиртовий завод”, ДП „Тростянецький спиртовий завод” та ДП „Чечельницький спиртовий завод; ... пришвидшити приєднання спиртових підприємств області до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості „Укрспирт” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року та утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної № 672 „Про ліквідацію концерну „Укрспирт” та утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості „Укрспирт”.

Також Вінницька обласна рада звернулася до державного підприємства „Укрспирт” з проханням забезпечити підприємства спиртової галузі області на тендерних умовах якісною та дешевою сировиною для виробництва спирту з метою підвищення рентабельності виробництва.

