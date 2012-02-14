Криза в спиртовій галузі змусила депутатів звернутися до Кабміну
На підприємствах „висять” борги
На підприємствах спиртової галузі Вінницької області склалась складна ситуація із виплати заробітної плати та сплати внесків до бюджетів та фондів. Серед найбільш проблемних є Барський, Чечельницький та Юрковецький спиртові заводи.
Про це йдеться у зверненні депутатів Вінницької обласної ради.
Заборгованість із виплати заробітної плати на ДП „Чечельницький спиртовий завод” становить 1085 тис. грн., на ДП „Юрківецький спиртовий завод” – 83,5 тис.грн., на ДП „Барський спиртовий комбінат” – 65,1 тис. грн.
Для вирішення проблем, що склалися на спиртових заводах області, Вінницька обласна рада просить Кабінет Міністрів з-поміж інших розглянути такі пропозиції:
„забезпечити належне фінансування з метою подальшого перепрофілювання ДП „Барський спиртовий комбінат”, ДП „Гайсинський спиртовий завод”, ДП „Тростянецький спиртовий завод” та ДП „Чечельницький спиртовий завод; ... пришвидшити приєднання спиртових підприємств області до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості „Укрспирт” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року та утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної № 672 „Про ліквідацію концерну „Укрспирт” та утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості „Укрспирт”.
Також Вінницька обласна рада звернулася до державного підприємства „Укрспирт” з проханням забезпечити підприємства спиртової галузі області на тендерних умовах якісною та дешевою сировиною для виробництва спирту з метою підвищення рентабельності виробництва.