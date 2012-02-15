Вінниччина здійснювала товарооборот зі 108 країнами світу

На Вінниччині зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг за 2011 рік склав 1 млрд. 141 млн. дол. США, що більше проти 2010 року на 23,89%, або на 220 млн. дол.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницької області.

Обсяги експорту і імпорту товарів склали відповідно 662 і 385 млн. дол. Баланс зовнішньої торгівлі є позитивним і складає 277 млн. дол. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб'єкти господарювання області здійснювали з партнерами з 108 країн світу.

Найбільші обсяги експортно-імпортних операцій належать Російській Федерації (224 млн. дол.), Польщі (147 млн. дол.), Німеччині (103 млн. дол.), Білорусі (69 млн. дол.), Китаю (49 млн. дол.), Туреччини (42 млн. дол.), Казахстану (39 млн. дол.), Італії (36 млн. дол.), Молдові (31 млн. дол.), Нідерландам (22 млн. дол.), Франції (19 млн. дол.), Азербайджану і Австрії (по 18 млн. дол.) і Угорщини (16 млн. дол.).

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі складають жири і масла тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, машини, устаткування і механізми, електротехнічне устаткування, продукція хімічною і пов'язаних з нею галузей промисловості, деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, текстильні матеріали і текстильні вироби і засоби наземного транспорту.

Іноземними резидентами куплено у Вінницької області 406 тис. дав. горілки, 135 тис. т соняшникової олії, 84 тис. т зернових культур, 5583 тонн молока і молочних продуктів, 2405 т білого цукру, 817 т сирів, 365 т м'яса великої рогатої худоби, 161 тис. куб. м-код лісоматеріалів і 51 т медикаментів.

Суб’єктами господарювання Вінницької області закуплено в іноземних партнерів 45 тис. т добрив азотних і складних, 15 тис. т бензинів автомобільних, 8 тис. т м’яса та субпродуктів домашньої птиці, 6 тис. т м’яса свинини, 2952 тис. кв.м тканин різного виду, 9417 т прокату чорних металів, 2307 тис. шт. побутових пральних машин, 5253 вантажних автомобілів, 1560 тракторів, 259 легкових авто і 22 комбайни.

Зовнішньоторговельний оборот послуг в 2011 році склав 94 млн. дол. Обсяги експорту і імпорту послуг склали, відповідно, 39 і 55 млн. дол. Підприємства Вінницької області надавали послуги резидентам з 95 країн світу, а отримували з 43 країн. Основними споживачами послуг були Німеччина, Кіпр, Російська Федерація, Віргінські острови (Бріт.), Нідерланди, Сент-Вінсент і Гренадіни, Польща, Йорданія, Ізраїль і Ірак.

Іноземним резидентам надавалися, в основному, комп'ютерні послуги (15 млн. дол.), послуги у виробництві готового одягу і хутра (13 млн. дол.), послуги у сфері вищої освіти (5 млн. дол.) і послуги, пов'язані з виконанням вантажних автомобільних перевезень (3 млн. дол.).

Провідними партнерами в імпорті послуг є такі країни, як Кіпр, Польща, Австрія, Німеччина, Російська Федерація, Франція, Білорусь і Іспанія. 74% імпорту всіх послуг (41 млн. дол.) - це послуги, пов'язані з ліцензійною діяльністю. Послуги, пов'язані з дослідженням ринку і транспортні послуги складають разом 9 млн. дол.