Ти готовий до транспортної реформи? У тебе є окуляри та драбина?

Про те, чи потрібна Вінниці транспортна реформа, дискувати запізно. Спеціалісти прорахували: потрібно - і крапка. До дня Х” залишилося дві доби, і всім нам потрібно дістатися із пункту “А” у пункт “Б” за обмежений час: кому - на роботу, кому - на навчання. Спеціалісти ТТУ запропонують нам у День захисту Вітчизни долучитися до популярної нині гри КВЕСТ. Перешкод багато: відсутність на зупинках громадського транспорту розкладів маршрутів із хвилинним інтервалом руху транспорту, незрозумілі схеми на висоті трьох-чотирьох метрів, до яких можна дістатися лише за допомогою драбини чи за наявності окулярів із лінзами +12. До того ж, додається чисельна безкоштовна армія пільговиків-пенсіонерів, яким конче потрібно у час-пік дістатися базару, наприклад, за стаканом домашньої квасольки без ГМО. Аутсайдерів буде багато. Втім, чи є вихід? Чи думка громадськості буде врахована? Адже всі ми хочемо жити у нормальному місті за європейськими стандартами, їздити вже на нормальних швейцарських трамваях, не боятися за власне життя, ковтаючи від страху слину, дивлячись у спину 18-річному водію маршрутки?

На сайті ТТУ вивісили розклад руху громадського транспорту. Згідно зі статистикою переглядів цих схем, із необґрунтованими інтервалами руху тролейбусів, трамваїв та автобусів ознайомлено менше 1% вінничан. Тож що ж робити?

Бастувати? Пікетувати? Відверто кажучи, це, як стверджує міський голова Гройсман, підтримувати бізнес когорти “тіньових власників” маршруток. Не хочеться. Шкода лише водіїв, які залишаться без роботи.

Єдиним європейським шляхом є дискусія. 1-го лютого на адресу міського голови Володимира Гройсмана членами громадської організації “Наше Поділля” був направлений лист. Не перший. Представники громадськості аналізують ситуацію навколо реформи та пропонують свою допомогу по залученню “волонтерів”, а також методичну. Навіть пропонують надати допомогу з проходженням навчального візиту в польські транспортні компанії, які здійснювали подібну реформу 10-15 років тому.

Наводимо лист-звернення. Бо всім, хто немає власних авто, так не хочеться бути аутсайдером у запропонованому ТТУ КВЕСТІ.

“ Впровадження реформи у Вінниці. Як мінімізувати негативні впливи перших місяців роботи нової транспортної схеми .

Проаналізувавши перший місяць обговорення вінничанами транспортної реформи у Вінниці, можна відзначити найбільш важливі наслідки цієї реформи, які вже зараз хвилюють користувачів громадського транспорту:

1. Незнання пасажирами графіків, інтервалів, маршрутів руху, номерів автобусів. На жаль, досвід Львова показує, що скільки б влада не говорила про нові маршрути та нові схеми, більшість пасажирів, все ж, не запам’ятовує ні схеми руху, ні інтервалів руху. Знову ж таки, досвід Львова показує, що самі водії неохоче розповідають схему руху (особливо після 20-го-30-го разу). Одномоментне застосування нової транспортної схеми призведе до паніки пасажирів, принаймні психологічної. Для звикання до нових маршрутів і їх графіків потрібні принаймні 1-2 тижні, деяким пасажирам - до 2-х місяців.

2. Обурення пасажирів щодо необхідності пересадок для доїзду з точки «а» в точку «б»; кількість витраченого часу, який необхідно буде затратити на поїздку.

3. Збільшення витрат пасажирів для доїзду з точки «а» в точку «б». Пасажири очікують, що в середньому їх витрати збільшаться мінімум на 50%, максимум - в 3 рази.

З огляду, на ці три, найбільш обговорювані, теми, для кращого сприйняття транспортної реформи, необхідно використовувати техніку позитивних змін, що включає акцентування на позитивах для пасажирів, які настануть внаслідок запровадження реформи. Окрім запевнень пасажирів, що фахівці все знають, і все порахували, необхідно наочно продемонструвати позитивні зміни, при цьому мінімізувавши негативний вплив, до якого все ж таки призводить Вінницька транспортна реформа.

Власне пропозиції щодо мінімізації негативного впливу транспортної реформи у Вінниці:

А)Незнання пасажирами графіків, інтервалів, маршрутів руху, номерів автобусів. Головний принцип, який закладається в систему транспортного сполучення в усіх Європейських країнах, - це простота і зрозумілість для пасажира. Пасажир з початку подорожі і до її завершення знає, де знаходиться і коли прибуде в пункт призначення. Звичайно, трапляються і запізнення з різних причин, але логістика подорожі від цього практично не змінюється.

Як це виглядає. Зупинки та транспортні засоби (автобуси, трамваї, залізниця) обладнані невеликими за розміром, але значущими для пасажирів інформаційними стендами або табло на яких відображається:

• на зупинках: точний час прибуття транспортного засобу, маршрут з назвами всіх зупинок та виділенням іншим кольором зупинки, по якій написаний розклад, розклад руху додаткових або тимчасових рейсів, додаткова інформація (наприклад, що в нічний час вартість проїзду відрізняється від вартості проїзду вдень);

• в транспортному засобі: маршрут з назвами всіх зупинок (часом ще з схематичним відзначенням магістральних вулиць, по яким проходить маршрут), а також в останні роки встановлюються інформаційні табло, які відображають назву зупинки, назву наступної зупинки, час тощо.

Чим така інформація цінна для пасажира:

• пасажир може побачити, коли приїде найближчий автобус (трамвай, тролейбус), який зупиняється на потрібній йому зупинці;

• бути впевненим щодо хоча б приблизного приїзду транспортного засобу (у випадку коли на зупинках пишуться інтервали руху (наприклад, кожні 40 хв) ніколи не знаєш, чи ці 40 хвилин щойно почались, чи - навпаки вони добігають кінця);

• графік руху знаходиться на висоті людського зросту, а не на висоті 4-х метрів, тож будь-яка людина може побачити потрібний їй графік;

• скільки зупинок потрібно проїхати до потрібної пасажиру зупинки;

• визначити чи на правильну зупинку він прийшов, чи йому потрібно, наприклад, перейти дорогу і їхати у зворотному напрямку;

• останнім часом також відображають, який з транспортних засобів (а саме час його прибуття) пристосований для перевезення людей з особливими потребами (наприклад, людей, що рухаються на візках);

• пасажири економлять час на дорогу, не витрачаючи зайвого часу на очікування (багато пасажирів переписують собі в блокнот графік руху потрібного тролейбусу, автобусу, трамваю);

• перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі, можна ще раз впевнитись, що він їде у правильному напрямку і що виходити потрібно через наприклад дві зупинки.

Чим така система руху корисна для перевізників (наприклад українських і вінницьких зокрема):

• вивчивши пасажиропотік, можна оптимізувати графіки руху;

• відкривається можливість запровадження пізніх, або ранніх регулярних рейсів з можливістю підвищеної оплати (наприклад на 50 чи 100%), як це прийнято в багатьох містах Європи та світу;

• за рахунок більш раціонального підходу до перевезення пасажирів протягом дня, можна буде заощадити 12-15% паливних ресурсів підприємства (електрострум чи дизельне паливо).

Запровадження інформаційних табличок з розкладами та маршрутами руху дозволять уникнути паніки в перші тижні, місяці нової транспортної системи у Вінниці. Пасажири вже на зупинці будуть знати, які автобуси проїжджають через цю зупинку та по якому маршруту рухаються. Графік руху (принаймні ранніх і пізніх рейсів) дозволить внести елемент позитивних змін для пасажира.

Б) Обурення пасажирів щодо необхідності пересадок для добирання з точки «а» в точку «б»; кількість витраченого часу, який необхідно буде затратити на поїздку.

Найбільш вірогідним поясненням для пасажирів може бути зменшення кількості часу, необхідного для доїзду з точки «а» в точку «б», збільшення частини шляху по магістральних вулицях, що дає більш швидшого руху транспортного засобу”.