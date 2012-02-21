З початку року збільшилась реалізація зернових культур

У Вінницькій області реалізація зернових і зернобобових культур в січні 2012 року збільшилась на 44% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, при скороченні цін на 2,6%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницької області.

Зокрема, в січні аграрними підприємствами Вінницької області було реалізовано 85 тис. 451 т зернових і зернобобових культур, що на 44%, або на 26,110 тис. тонн більше показника минулого року. Середня ціна, по якій реалізовувалася продукція, складала 1,339 тис. грн. за тонну і зменшилася в порівнянні з минулим роком на 2,6%, або на 0,036 тис. грн. У тому числі, за звітний період було реалізовано 27,032 тис. тонн пшениці, що на 35,1% більше торішнього при ціні реалізації 1,259 тис. грн. за тонну (менше на 5,4% показника 2011 року); кукурудзи реалізовано 52,865 тис. тонн, що на 45,75 більше торішнього при ціні реалізації 1,332 тис. грн. за тонну (більше на 2,1%). Реалізація ячменю зросла в 2,6 раза - до 4,289 тис. тонн ціна реалізації складала 1,459 тис. грн. за тонну, що на 11,5% більше торішньої. В той же час реалізація жита скоротилася на 29,3% - до 0,123 тис. тонн при ціні реалізації 1,218 тис. грн. за тонну, що вище за торішню ціну на 4,2 %.

Крім того, в січні 2012 року аграрії Вінницької області реалізували 6,461 тис. тонн насіння соняшника, що на 25,1% менше показника 2011 року, при цьому середня ціна реалізації також скоротилася на 8,2% - до 3,091 тис. грн. за тонну. Також було реалізовано 6,036 тис. тонн сої, що на 24,7% менше торішнього при ціні реалізації 2,617 тис. грн. за тонну, що на 4,3% менше показника 2011 року; реалізація рапсу збільшилася в 16 разів - до 490 тонн при середній ціні реалізації 3,154 тис. грн. за тонну, що в 2,3 раза більше торішнього.

