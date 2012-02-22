Художники трьох країн творитимуть ленд-арт на Скіфських валах

„Лабораторія актуальної творчості” та Управління у справах сім'ї та молоді Вінницької ОДА організовують сьомий міжнародний зимовий фестиваль ленд-арту. Побачити зимову реальність під артистичним кутом вінничани можуть завдяки ідейному натхненнику та куратору фестивалю - художнику Олександру Нікітюку.

У щорічному проекті „Аплікація духу” візьмуть участь понад 30 художників з різних регіонів України, Росії, Польщі. Містична територія Скіфського городища під Немировом знову наповнитися сучасними веселими творчими людьми, які зобразять своє бачення світу на мерзлій землі, що колись стала колискою давньої цивілізації. Створення власних новітніх міфів є темою цьогорічного фестивалю. Створені учасниками об'єкти (ленд-арт, інсталяції, фото, відео, мультимедіа) візуалізують відчуття сучасності через художній образ. Результат - дискурсивне поле між глядачем і створеним художниками новим міфологічним простором.

За традицією, після сповненої теплого спілкування презентації (24 лютого у „Магіцентрі”), художники на два дні їдуть в поля - творити, озброївшись лопатами, мітлами, бензопилою для льоду та іншим реманентом, ніяк не здатним нашкодити природі.

Після такого творчого зимового екстриму зазвичай лишається приємна втома, десятки нових друзів, творче задоволення, нежить і стоси фотографій. Пізніше з відібраних знімків сформують експозицію, яка буде демонструватися в ряді міст України та Польщі.

