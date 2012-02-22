Прокуратура області виявила порушення лісового законодавства

За наслідками проведеної перевірки прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу стосовно службових осіб одного із державних лісових господарств за фактом зловживання службовим становищем та підробки протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Службові особи лісового господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою штучного нарощування показників службової діяльності, склали завідомо неправдиві протоколи про адміністративні правопорушення (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка) відносно 6 громадян.