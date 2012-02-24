"Повеневі" 1.5 млн. гривень спорткомплекс використав не за призначенням

Нецільове використання 1,5 млн грн виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Міський дитячий спортивно-оздоровчий комплекс «Наддністрянський» за період 2008 – 2011 рр.

Про це повідомила Прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Так, у серпні 2008 року, згідно з розпорядженням Вінницької облдержадміністрації, згаданому підприємству із обласного бюджету за рахунок коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету для ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося наприкінці липня 2008 року, виділено 1,5 млн. гривень для відновлення будівель, що перебували у комунальній власності та які були пошкоджені стихією. Однак, всупереч законодавства, зазначені кошти у повному обсязі були витрачені на будівництво нового корпусу спортивно-оздоровчого комплексу.

За порушення вимог законодавства, до комунального підприємства застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, а матеріали ревізії передані до правоохоронних органів. Окрім того, до суду подано позов щодо зобов’язання КП «Міський дитячий спортивно-оздоровчий комплекс «Наддністрянський» повернути до бюджету 1,5 млн грн, використаних не за цільовим призначенням.