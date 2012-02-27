Водопостачальники намутили з договорами та з оплатою послуг

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало Брацлавський ККП на 4 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

Як встановило Відділення, підприємство укладало зі споживачами договори про надання послуг із централізованого водопостачання, що не відповідали умовам Типового договору та чинного законодавства у сфері водопостачання та водовідведення. Відповідач визнав порушення та зобов'язався сплатити штраф до державного бюджету.

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету також оштрафувало КП «Піщанка-водоканал» на 3 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Як встановило Відділення, підприємство стягувало зі споживачів послуг із централізованого водопостачання та водовідведення плату за пломбування засобів обліку води. Відповідач визнав порушення, зобов'язався його припинити та сплатити штраф до державного бюджету.