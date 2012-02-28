В харчовій промисловості Вінниччини буде реалізовано 25 інвестпроектів

В харчовій та переробній промисловості Вінницької області в 2012 році планується реалізувати 25 інвестиційних проектів на суму понад 3,8 млрд. грн.

Про це повідомляє управління економіки Вінницької облдержадміністрації за підсумками 2011 року і планам на 2012 рік.

У стадії реалізації знаходяться 20 інвестиційних проектів на суму 190,7 млн. грн. з розвитку інфраструктури із зберігання картоплі, овочів та фруктів.

У 2012 році передбачається ввести в експлуатацію 6 картопле-овочесховищ ємністю 16,65 тис. тонн і 7 фруктосховищ ємністю 6,9 тис. тонн. Зокрема, передбачено, що фруктосховища і овочесховища будуть введені в експлуатацію в Барському, Жмеринському, Немирівському, Тиврівському, Тульчинському, Пісщанському і Шаргородському, Липовецкому районах, м. Іллінці, смт.Теплик і с. Вінницькі Хутори.

Вже в 2011 році введені нові потужності для зберігання картоплі, овочів і фруктів загальною ємністю 29,4 тис. тонн (фруктосховищ - 26,9 і картопле-овочесховищ - 2,5 тис. тонн). На сьогодні на території області знаходиться 49 картоплесховищ, 72 овочесховище, 37 фруктосховищ загальною потужністю відповідно: 22,0, 20,8, 57,2 тис. тонн. У них зберігається 12,1 тис. тонн картоплі, 1,9 тис. тонн овочів, 19,0 тис. тонн фруктів.