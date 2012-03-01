Пожежу у столярному цеху гасили 30 пожежників

Першого дня березня виникла пожежа в столярному цеху по вулиці Немирівське шосе у місті Вінниці.

Про це повідомила Прес-служба Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Займання виявив сторож підприємства, який повідомив оперативно-рятувальну службу. До ліквідації пожежі залучались підрозділи міста Вінниці. Завдяки діям рятувальників вдалось своєчасно ліквідувати пожежу та уникнути розповсюдження вогню на суміжні приміщення.

Розслідування щодо встановленню причини виникнення пожежі проводили фахівці Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Згідно з поясненнями співробітників підприємства та очевидців, встановлено, що пожежа спалахнула у приміщенні цеху, а в подальшому вогонь встиг розповсюдитись на покрівлю.

З огляду на ранній час, робітників у цеху ще не було. Отож, жертв вдалось уникнути. Вогонь знищив частину обладнання, дерев’яні матеріали, частково постраждала покрівля будівлі.

За словами заступника начальника Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області В’ячеслава Міщука найбільш вірогідною причиною пожежі є коротке замикання електромережі, на це вказують характерні ознаки залишків електричної проводки. Будівля цеху була побудована ще за радянських часів і, відповідно, електропроводка використовувалась тривалий термін. Також відпрацьовуються інші фактори, що могли призвести до пожежі.

Остаточний висновок по причині виникнення пожежі та розмірів матеріальних збитків буде названо після завершення розслідування.

За повідомленням прес-служби УМНС у Вінницькій області, загалом на ліквідації пожежі були задіяні 6 одиниць бойової техніки та близько 30 чоловік.