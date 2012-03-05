Податкові надходження за січень перевищили минулорічні показники

Надходження до Зведеного бюджету у Вінницькій області з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, за оперативними даними зросли за січень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року на 17,6%, або на 48,4 млн.грн. і становлять 322,9 млн.грн.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

В тому числі надходження до Державного бюджету зросли на 28,9%, або на 39,3 млн. грн. і склали 175,3 млн.грн.

Протягом січня 2012 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 277,2 млн.грн. податкових платежів, які адмініструє державна податкова служба, що на 47,7 млн.грн. або на 20,8%. більше ніж у січні 2011 року.

До Державного бюджету протягом січня 2012 року перераховано 139,4 млн.грн. податкових платежів, що на 33,2 млн.грн. або на 31,3% більше ніж за січень 2011 року.