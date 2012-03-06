За красунь-подолянок нам заздрять усі чоловіки, що приїздять до нас

В приміщенні Вінницької обласної ради та ОДА керівництво області – чоловіки – вітали жіноцтво зі святом 8 Березня. На урочистості приїхали представниці усіх районів.

Для жінок по центральному телебаченню прозвучало офіційне привітання Президента України: „Бажаю вам сонячної весни, бажаю вам ясного неба. Добра, щастя, любові і лагідних успішних днів. Нехай вам все вдається. Нехай посмішка ваша радує ваших близьких, друзів, колег. Щоб були здорові ваші діти, а дім – благополучним. Щоб рідна Україна була – для вас. А ви – для України».

„Жінка – життя, любов і краса. Сьогодні тут зібрались освітяни, держслужбовці, лікарі, діячі культури, працівники сільського господарства, підприємці, багатодітні матері. Усі ви різні, але однакові своїм життєвим подвигом”, - зазначив у своїй урочистій промові голова Вінницької ОДА Микола Джига.

Він наголосив, що ставлення до жінок традиційно визначає рівень культури у суспільстві.

Особливу подяку висловив губернатор Жінкам, які несуть на своїх плечах величну місію материнства. У Вінницькій області діє 28 будинків сімейного типу, 4 тисячі жінок області мають почесне звання „Мати-героїня”.

Наголошував він і на тому, що в програмі Уряду та Президента України – першочергова увага Материнству та дитинству.

„Майже вдвічі збільшилось представництво жіноцтва в обласній раді, - зазначає голова ОДА. – Не випадково, що кожна четверта із жінок – представниця медичної галузі”.

Представниці прекрасної половини людства отримали нагороди та подяки за свою працю і громадську діяльність. Професійна палітра усіх відзначених нагородами – широка – від працівниць у сільському господарстві до управлінців, від фінансистів до представниць ЗМІ. Серед нагороджених і ветеран Великої Вітчизняної війни Ольга Твердохлєбова, і Мати-героїня з Тульчинського району Євгенія Михайлова.

Вінницький міський голова Володимир Гройсман висловив думку, що складно переоцінити роль Жінки у суспільстві, особливо Матері, і наголосив, що чоловіки сильні і мужні, коли поруч із ними розумні, мудрі і добрі жінки.

Від імені жінок області свою щиру вдячність чоловікам від влади висловила директор Вінницького обласного центру народної творчості Тетяна Цвігун: „Жінка, як птаха, в якої є два крила. Одне – це родина, інше – це професія, і ми знаємо, що саме на Україні найбільше шанують жінку, і це ще більше додає любові у наші серця, ніжності та щирості”.