Старша за власника на 12 років "копійка" тюнінгу не пережила

Сьогодні зранку до чергової частини Козятинського райвідділу міліції почали надходити одне за одним повідомлення від мешканців багатоповерхового будинку, розташованого по вулиці Катукова у місті Козятин, про те, що у дворі горить старенька «копійка».

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Коли на місце події прибули працівники міліції та МНС, мешканці будинку самотужки намагалися загасити палаючий автомобіль. Пожежею було знищено моторний відсік та салон автомобіля.

Як повідомив начальник Козятинського ВДАІ УМВС України у Вінницькій області Сергій Христюк, попередньо встановлено, що автомобіль загорівся внаслідок замкнення електропроводки, адже його власник, який на 12 років молодший за свій автомобіль, переобладнував та оснащував його сучасними електронними приладами.

Наразі слідство розглядає різні причини загоряння «копійки», в тому числі і підпал. Матеріальний збиток встановлюється.