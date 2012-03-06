В Немирові незаконно передали 1,25 га земель загального користування

Міжрайонним природоохоронним прокурором порушено кримінальну справу відносно посадових осіб одного із приватних підприємств за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем під час виготовлення Проекту землеустрою. А саме, у місті Немирові незаконно передано у власність громадянину 1,25 га земель, призначених для загального користування.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Цим же прокурором порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень та службового підроблення посадовими особами однієї із селищних рад Вінницького району за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України, які надали у власність громадянину земельну ділянку площею 1,1 га за межами населеного пункту.

Прокурором Тростянецького району подано до суду позовну заяву до одного із приватних підприємств щодо звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки площею 3,9 га та стягнення понад 90 тисяч гривень збитків, завданих самовільним та нецільовим використанням.