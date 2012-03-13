Злодій намагався винести дитячого візочка через розбиту вітрину

Днями у Могилеві–Подільському працівники Державної служби охорони затримали місцевого 28–річного чоловіка, який розбив вітрину магазину і намагався викрасти дитячий візочок.

Як повідомив начальник УДСО УМВС України у Вінницькій області Віктор Козаченко, близько другої години ночі наряд групи затримання Могилів-Подільського міжрайонного відділення Державної служби охорони отримав сигнал «Тривога» із дитячого магазину. Правоохоронці затримали злодія на гарячому і доправили у райвідділ міліції. Підозрюваний, як з’ясувалося, вже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини.

Як повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області, наразі за фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.