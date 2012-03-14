Нацбанк ввів індивідуальні ліцензії на переміщення цінних паперів

Постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2011 року № 469 затверджено Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон нашої держави.

Як повідомив УНІАН-Вінниччина начальник сектору правового забезпечення Вінницької митниці Олександр Македонський, цим Положенням встановлюється порядок переміщення (ввезення, вивезення, пересилання) резидентами та нерезидентами цінних паперів у документарній формі через митний кордон України, також порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на вивезення (пересилання) за межі нашої держави і на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів.

Порядком передбачено, що юридичні і фізичні особи мають право вивозити (пересилати) за межі України цінні папери на умовах письмового декларування та за наявності відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення такої операції.

Не потребують отримання такої ліцензії операції з вивезення (пересилання) фізичною особою за межі України виражених в іноземній валюті цінних паперів, які були раніше ввезені цією особою в Україну, що підтверджується митною декларацією.

Операції з ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів, виражених в іноземній валюті, юридичними і фізичними особами здійснюються на умовах письмового декларування, а цінних паперів, виражених у гривнях, - на умовах письмового декларування і за наявності відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку. Не передбачають отримання цієї ліцензії операції з ввезення (пересилання) в Україну юридичними або фізичними особами цінних паперів, виражених у гривнях, які були раніше вивезені (переслані) цією особою за межі нашої держави, що підтверджується митною декларацією.

Для отримання ліцензії резидент чи нерезидент повинен звернутися з відповідною заявою та документами, визначеними затвердженим Положенням, до Національного банку України. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається Національним банком у термін не більше 20 днів з дати надходження від заявника повного пакету документів.

Безперечно, прийняття цього Положення сприятиме дальшому вдосконаленню порядку переміщення валютних цінностей через митний кордон України.