Бершадські держохоронці та міські чиновники "намутили" з нерухомістю

Службовці відділу Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області незаконно передали колишнє службове приміщення у м. Бершаді. Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області

Службові особи відділу Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області, перевищуючи службові повноваження, в порушення вимог Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", без рішення Департаменту Державної служби охорони при МВС України незаконно передали Бершадській міській раді колишнє службове приміщення відділення ДСО загальною площею 377,15 кв. м, вартістю 370387 грн.

Згодом Бершадська міська рада передала під виглядом надання житла вказане приміщення керівництву РВ УМВС та відділення ДСО, які використовують його не за призначенням.

Прокуратурою Вінницької області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.