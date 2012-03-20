Немирівські чиновники від освіти повернули державі майже півмільйона

Вінницькі ревізори забезпечили відшкодування півмільйона гривень втрат фінансових і матеріальних ресурсів у відділі освіти Немирівської райдержадміністрації/

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму більш як 517 тис. гривень виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії відділу освіти Немирівської райдержадміністрації. Ще до завершення контрольного заходу практично усі вони були відшкодовані у повному обсязі.

Зокрема, протягом липня 2009 – грудня 2011 рр. посадові особи установи не за цільовим призначенням витратили більш як 386 тис. гривень.

Недотримання бухгалтерською службою відділу освіти вимог чинного законодавства з питань оплати праці, призвело до порушень на загальну суму 59 тис. гривень.

Під час ревізії виявлені й факти оплати ремонтних робіт у завищених розмірах, покриття витрат спеціального фонду за рахунок загального, зайвого списання продуктів харчування – усього на загальну суму більш як 70 тис. гривень.

За недотримання вимог чинного законодавства на шістьох посадових осіб відділу освіти Немирівської РДА складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.



