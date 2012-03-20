Затриманий водій ВАЗа виявися "затареним" марихуаною

19 березня, о 19.30 годині, співробітники ВДАІ Погребищенського РВ УМВС зупинили автомобіль «ВАЗ – 21093», за кермом якого знаходився 24-річний місцевий житель. Повідомивши водієві причину зупинки – оперативно-профілактичне відпрацювання району, інспектори почали огляд транспортного засобу. І, як виявилося, недаремно. Під час його перевірки в салоні автомобіля було знайдено 106 грамів марихуани, які, за словами водія, належали його пасажиру, 34-річному жителю Погребищанського району.

Про це повідомила прес-служба Державтоінспекції.

Під час особистого огляду самого водія у нього було знайдено та вилучено 8 грамів такої ж наркотичної речовини. За словами молодих людей, наркотики вони зберігали для власних потреб. Так це, чи ні – з’ясовуватимуть слідчі органи.

Вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.

У діях чоловіків вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 309 України: «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту», яка передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.