Є.Суслов: «Відчуття, що ти між двома вогнями, стимулює йти вперед. Зупинятися немає сенсу»

Заступник голови УСДП, а з 21-го березня - Партії Наталії Королевської «Україна – вперед!», народний депутат Євгеній Суслов – політик нового покоління. В 21 рік він став наймолодшим мером у Європі. ЗМІ писали, що почувши про Суслова, Юлія Тимошенко особисто приїхала до нього, щоб запропонувати почесне 10-те місце у списку БЮТ на парламентських виборах.

Про початок нової ери в своїй політичній карєрі Євгеній Суслов розповідав представникам вінницьких ЗМІ.

- Євгенію, звичайно, суспільство хвилює ваш вихід з фракції «БЮТ-Батьківщина». І це тоді, коли для опозиції вкрай важливе об’єднання...

- Так, я власноруч написав заяву про вихід із фракції, але до цього мене спонукали події останніх днів. Ви знаєте, що відбулося голосування у ВР, в якому мене звинуватили, що я нібито не підтримав опозицію. Але я вважаю, що то була свідомо спланована акція в середині фракції «БЮТ-Батьківщина». У Верховній Раді ми з Наталією Королевською показали у письмовому вигляді, що проголосували і зареєстрували свій голос. Я написав заяву, оскільки я не підтримую подвійні стандарти, які фракція вже неодноразово демонструвала. Це було продемонстровано останнього разу, це було продемонстровано, коли було звільнено Івана Кириленка з посади голови фракції, це було продемонстровано голосуванням за закон про вибори. Ми неодноразово закликали, що потрібно міняти ситуацію не лише в партії, а й в блоці. Це було, на жаль, сприйнято як внутрішня конкуренція, а не як пропозиція. Діюче керівництво, а саме Олександр Турчинов та Андрій Кожемякін, віришили узурпувати владу. Я не міг більше на це дивитися, й тому написав заяву про вихід з «БЮТ-Батьківщини». Старші політики бояться конкуренції і не передають свій досвід, не навчають молодь. В моїй колишній команді це була постійна боротьба від кроку до кроку. Єдина людина, яка мене в цьому розуміла – це була Юлія Володимирівна. На мою думку, можна мати величезний досвід за спиною і бути поважною людиною, але не маючи бажання крокувати вперед, цей досвід нічого не вартий. Я шість років пропрацював в команді, мав ідеї, і мені від того образливіше, коли такі речі відбуваються в найскрутніший для опозиції час.

- Ваші колишні соратники-опозиціонери роблять закиди, що «втікачі» просто не витримують тиску влади і у такий спосіб захищають власні корпоративні інтереси....

- Мій перехід в жодному разі не є якимось заходом безпеки, оскільки ті проблеми, які були пов’язані з моєю опозиційною діяльністю, залишились досі. Я маю на увазі тиск силовиків на мою сім’ю. Тому, думаю, що не правильно показувати мій вихід через призму того, що в «Батьківщині» «не всі витримують». Більше того, репресії продовжуються, і вони перейшли до Верховного Суду. Все те, що зараз відбувається в країні, не можна порівняти із боротьбою законності. Той проект, над яким працює моя родина - це соціальний проект в моєму рідному районі. Зараз хочуть забрати право власності, але законних підстав немає. Коли я їхав до вас, батько мені зателефонував і повідомив, що з боку влади розпочато максимально активні дії. І в цей час, коли моя родина сам-на-сам знаходиться в постійній боротьбі, мої колишні колеги заявляють, що утиски стали причиною мого виходу з фракції. Я не відповідав жодним закидам однопартійців, а попросив вказати мені на конкретні факти моєї співпраці з владою, і тоді я готовий покласти свій мандат. Для мене є принциповою боротьба з цим режимом. „Корочка” народного депутата для принципових людей зараз недоторканності не має. Я це відчув на собі.

- Чи є особиста реакція Юлії Тимошенко на Ваш вихід з фракції?

- Реакції поки що немає, адже Юлія Володимирівна знаходиться в ізоляції. Зараз все робиться для того, щоб легалізувати Турчинову і Кожемякіну своє рішення під виглядом нібито рішення Ради Блоку. Але, по-перше, ними був проігнорований той факт, що засідання повинна була скликати та проводити особисто Юлія Тимошенко. І взагалі такого роду рішення приймаються з’їздами партії. Рішенням розвалити БЮТ партійні функціонери продемонстрували, на кого вони сьогодні працюють: нелегітимний Блок Юлії Тимошенко вигідний тільки владі.

Я й надалі стоятиму на тих позиціях, аби прискорити звільнення Юлії Тимошенко. Ми разом з Наталією Королевською запропонували висунути Юлію Тимошенко на Нобелівську премію миру та спрямували подання у Норвезький нобелівський комітет. Керівництво БЮТ забороняло нам це робити. Згодом нашу ініціативу видали як за свою. Але ми не зважаємо на це політичне шулерство! Для нас найважливіші інші речі. Я розумію, що Юлію Володимирівну будуть ставити в такі рамки, щоб вона не змогла не відреагувати. Яка буде реакція, думаю, побачимо найближчим часом.

- Отже, в якій команді Ви тепер ідете до демократичних змін в країні?

- 21 березня цього року відбувся Форум громадських лідерів, там був ряд пропозицій щодо об’єднання з УСДП. Цього ж дня відбувся з’їзд УСДП, була змінена назва «Україна – вперед!». Значна частина українського суспільства, а це особливо стосується малого та середнього бізнесу, не представлена в політиці, але ці люди чудово розуміють, що зараз як ніколи треба бути готовим відстоювати свої позиції на всіх можливих рівнях. Тому, я вважаю дуже важливим поєднати ініціативи громадянського суспільства з можливостями партії, ідеологічно наповнити суспільні процеси, які зараз відбуваються в країні.

«Україна – вперед!» – це своєрідний ліфт громадських лідерів. Від громадських лідерів виникла пропозиція щодо принципу формування мажоритарних округів, саме вони винесли на з’їзд питання праймеризу. Це той спосіб, завдяки якому можна дійсно відбирати молодих активних людей, які позиціонують себе в якості лідерів на місцях. Лідерів, які можуть брати на себе відповідальність, розуміють, що треба робити і – найголовніше: хочуть це робити.

- Чи не запізно виступати зі зміною назви? Навіщо?

- Це питання підходу до політичного формування. Ми бачимо, як зараз формуються списки, це робиться кулуарно, в тому числі й моїми колишніми соратниками. Цього робити не можна. Громадськість хоче знати, як формуються списки і має право впливати на рішення. Усі ці питання піднімалися на з’їзді «Україна – вперед!». Я хочу вам нагадати, що рух «Вперед!» - це підприємці, які безпосередньо працюють з Наталією Королевською вже два роки, ще з початку Податкового майдану. Партійці сприйняли позитивно цю ініціативу громадських лідерів. Ми будемо боротися не особистостями, а ідеологічними речами. В наступному місяці буде великий з’їзд, де ми представимо нашу команду. В партії кожен буде відповідати за окремий напрямок. Не може одна людина відповідати за медицину і космічні кораблі. Для мене, зокрема, принципове питання реформування місцевого самоврядування. Я переконаний, що має бути децентралізація влади. Зараз, на жаль, існує лише місцеве «самоврятування». Нам треба стратегічно будувати країну і думати, в якому напрямку йти.

Ще стосовно зміни назви хочу сказати, що у громадських лідерів є побоювання щодо технологічного дублювання назви із застосуванням певних політичних технологій, і тоді боротися буде доволі складно. Тому і з’явилася „Україна – вперед!”.

- Як, на Вашу думку, яким економічним курсом має йти майбутня Україна?

- За тиждень буде презентація програми «Нова економіка – нова країна». Думаю, у нас буде можливість не лише презентувати програму, а й залучити людей до обговорення. В тій ситуації, в якій зараз знаходиться країна, говорити про соціальні гарантії не доводиться. Так звана боротьба влади за соціальні гарантії відбувається за те, щоб насправді олігархам продавати дешевше газ. У нас немає модернізації і інвестицій в нові робочі місця. Моя родина працює біля землі, і ми знаємо не з розповідей: як тільки-но весна, треба йти в поле – буде стабільно підніматися ціна на солярку, тільки-но виростимо пшеницю – буде стабільно падати ціна на пшеницю, хоча в Європі і в світі вона дорожчає. Це такі реалії для пересічного фермера. А насправді на сільському господарстві заробляють п’ять осіб в державі, які мають можливість реалізовувати свою продукцію за кордон.

Як народний депутат я зараз працюю в Комітеті сім’ї, молоді та спорту. Останніх півроку я очолюю підкомітет, який стосується туризму. В цьому Комітеті я співпрацюю з вашою землячкою Катериною Лук’яновою. Є ряд моїх законодавчих ініціатив, які нарешті в трирічній боротьбі я зміг довести до логічного завершення. Зокрема, я виступав проти розпиття слабоалкогольних напоїв у людних місцях. Мені не хочеться, щоб наша молодь вважала, що це круто.

Людей насправді мало цікавить політика, їх в першу чергу турбує добробут і благополуччя власних родин, зростання цін, стан виплат пенсій та пільг. Я переконаний, що нам треба сконцентрувати свою увагу на тому, щоб показати людям: ми бажаємо покращити стан української економіки, змінити ті жахливі умови, в яких зараз доводиться виживати мільйонам українців. Тільки так, конкретними пропозиціями, реальними кроками до співпраці з громадянським суспільством можна повернути довіру людей до політиків. І тому вважаю, що тут майбутнє за молодими політиками. У нас в країні зараз свого роду політична консервація, тому треба створювати політичну школу для молоді, яка зараз проявляє громадянську активність. Мені хотілося б, щоб наші кроки були успішні і логічні.

- Чи вірите Ви у майбутнє об’єднаної опозиції?

- В Україні зараз існує одна опозиція – це громадяни України. І коли ми підписалися під входженням в КОД, першим пунктом Угоди стоїть теза: не працювати один проти одного. А наші колеги перше, що зробили - це „викинули” нас із фракції. Вибори по Обухову показали роз’єднаність опозиції. Після того, як незаконно зняли кандидата від „Свободи”, наша політична сила „Україна – вперед!” звернулася до інших учасників КОДу з пропозицією праймеризу, аби надати можливість дійсно лідеру виграти. Ніхто не бажав поступатися. Єдині, хто відреагували – це партія „УДАР” Віталія Кличка, і то, це була запізня реакція у вівторок, в той час, коли останній день прийняття рішення був понеділок. Зараз найважливіше питання для опозиції – як правильно знайти оптимальні кандидатури, можливо за допомогою тієї ж системи праймеріз. Щоб люди подолали власні амбіції, зрозуміли важливість спільної справи, набралися мужності та попрацювали разом на більш сильного опозиційного кандидата.

- З ким підете у команді по Вінницькій області?

- Зараз у Вінницькій області УСДП очолює Олена Вітенко, яка представляла партію на Форумі „Україна – вперед!”. Я мав з нею розмову. Так, наша партія пройшла нелегкі часи, починаючи від того, що раніше ми були в складі БЮТ. Ми взяли на себе відповідальність за входження в партію, але той самий Євген КОРНІЙЧУК зрозумів, що на конструктив із владою йти не можна. Тому зараз ми будемо формувати команду, яка повинна усвідомлювати, що це має бути особистий свідомий вибір кожної людини, запитали в усіх керівників, чи готові вони очолювати партію в цей складний період.

Ми не будуємо свою партію на засадах політичного рейдерства, наші пріоритети – це самосвідомість, розуміння необхідності прозорої та чесної роботи. Ми готові започаткувати новий «тренд», новий стиль політики в нашій державі. І хочемо перебудовувати цю політичну систему заново на тих засадах, які нам імпонують. Тому кожна людина, яка прийде до нас у партію, повинна сама собі дати відповідь: чому вона це зробила і чи буде вона боротися за ті ідеали, які ми сповідуємо. Тому є ще час для формування команди „Україна – вперед!”, яку ми представимо незабаром на всеукраїнському рівні.

- Чи не почуваєтеся Ви між „двома вогнями”, коли і влада, і опозиція вас „обстрілюють” з усіх боків?

- Відчуття, що ти між двома вогнями, стимулює йти вперед. Зупинятися вже немає сенсу.

- Якщо дозволить виборче законодавство, балотуватиметесь по мажоритарному округу?

- Я готовий брати відповідальність і йти на мажоритарний округ. Тому що розумію: це робота «в полі», там треба працювати. Буду балотуватися по моєму рідному округу у Сквирі. Але поки що цей округ ділять втретє. Спочатку відділили три райони, а мій рідний район – відокремили до Фастівського. Повернулися через півтора місяці, і тепер ділять навпіл. Я розумію, вони щось прораховують, оцінюють виграші для себе. Але я поїду спілкуватися з людьми, які мене знають за моїми справами. Зрештою, я піду на округ перемагати.

Довідка УНІАН. Суслов Євгеній - народився 28 травня 1981.Заступник голови УСДП (з 21.03.2012) - Партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!»), народний депутат України, Заступник голови Постійної делегації від України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Колишній голова Всеукраїнського молодіжного об'єднання «Батьківщина молода», народний депутат V та VI скликань.

04.2002-04.06 - міський голова Сквири.

Народний депутат України 5 скликання 04.2006-06.07 від БЮТ, №10 в списку. Голова підкомітету з питань органів виконавчої влади Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (з 07.2006), член фракції БЮТ (з 05.2006). Склав депутатські повноваження 12.06.2007.

Народний депутат України 6-го скликання з 11.2007 від БЮТ, №13 в списку. Член Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

23 грудня 2011 року вступив до Української соціал-демократичної партії (з 21.03.2012 - Партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!»).

Освіта: Київський національний економічний університет.

Нагороджений Орденом "За заслуги" III ст. (08.2005).