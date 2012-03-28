Зіткнення ВАЗа з деревом коштувало водію життя, а його сину — здоров'я

27 березня близько 15.30 на автодорозі сполученням смт. Крижопіль - смт. Піщанка поблизу с. Яворівка 40-річний водій автомобіля «ВАЗ-2106», житель с. Трибусівка, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на дерево.

Як повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

21-річний син водія автівки з численими травмами госпіталізований до районної центральної лікарні.

За даним фактом порушено кримінальну справу відповідно до ч.2.ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель потерпілого ).

В ході слідства будуть з'ясовані причини ДТП.