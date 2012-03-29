Завтра з в.Київської на Вишеньку почнуть ходити ще чотири автобуси
Сьогодні, 29 березня, виконком Вінницької міської ради затвердив рішення про призначення приватного підприємства “Демченко” тимчасовим автомобільним перевізником.
Відтепер, за словами вінницького міського голови Володимира Гройсмана, на маршруті “в. Київська — Вишенька” авторанспорту побільшає. Відзавтра тут почнуть курсувати чотири великогабаритні 100-місні автобуси.
Це дозволить суттєво покращити умови доїзду пасажирів на маршруті.
Так відреагувала міська влада на числені скарги городян з приводу погіршення транспортного сполучення на цьому напрямі після запровадження 23 лютого нової схеми руху пасажирського транспорту у Вінниці.
Це, кажуть у міськраді, не останні зміни, позаяк схема продовжує працювати у тестовому режимі.