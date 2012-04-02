Продавець продовольчого магазину організував точку збуту наркоти

Працівники Відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали продавця продуктового магазину на одному з ринків м. Вінниці під час збуту амфетаміну та канабісу.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За словами заступника начальника ВБНОН УМВС Кирила Доценка, працівники відділу взяли в розробку оперативну інформацію і вдало її реалізували. 33-річний вінничанин поряд з продуктами харчування налагодив в магазині торгівлю смертельно-небезпечним товаром та збував амфетамін і канабіс наркозалежним клієнтам. Міліціонери спочатку затримали поблизу магазину двох покупців, в кишенях яких знайшли фольгові згортки з амфетаміном.

Під час огляду торгової точки правоохоронці вилучили десять поліетиленових пакетиків з канабісом, а в кишенях продавця – вісім доз психотропної речовини - амфетаміну, розфасованого в фольгові згортки та приготовленого для продажу.

Затриманий виправдовувався, що наркотики тримав винятково для власних потреб. Втім, як з’ясувала міліція, продавець не тільки постачав наркозалежним дози наркотиків, а й надавав приміщення магазину для їх вживання.

Підприємливому продавцю смертельним товаром пред’явлено обвинувачення за кількома статтями кримінального кодексу - незаконне зберігання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно, схиляння до вживання наркотичних засобів а також надання приміщення з метою незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин.

Наркоторговцю, який перебуває під арештом в СІЗО, загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Міліція з’ясовує канали надходження наркотиків торговцю з Вінниці.



