Понад мільйон за куплену землю бізнесмени вирішили не платити

Під час ревізії Стрижавської селищної ради завдяки діям ревізорів Держфінінспекції вдалося забезпечити відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 1,2 млн. гривень.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, у серпні 2008 року одному із суб’єктів господарювання було продано земельну ділянку площею 2,4 га, вартістю 1,2 млн. гривень. Згідно із договором купівлі-продажу, підприємець мав перерахувати в бюджет зазначену суму до липня 2009 року. Однак, на момент проведення ревізії, кошти, окрім сплачених 63 тис. гривень першого внеску, так і не надійшли. І лише завдяки заходам, вжитих ревізорами, вдалося забезпечити сплату суб’єктом господарювання належної суми коштів за придбану ділянку: більш як мільйон гривень надійшли до Стрижавського селищного бюджету і майже 120 тис. гривень поповнили бюджет держави.

Загалом, за недотримання вимог чинного законодавства, на 14 посадових осіб селищної ради складені протоколи про адміністративне правопорушення, а матеріали ревізії передані до правоохоронних органів.

Окрім того, застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій із бюджетними коштами на рахунках установи, відкритих в органах Державної казначейської служби.