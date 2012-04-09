Вінничан запрошують взяти участь в акції «Зробимо Україну чистою»

Вінниця приєдналась до загальнонаціонального проекту «Зробимо Україну чистою», ініційованого громадськими організаціями.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Ідея проведення акції прийшла з Естонії. Там у 2008 році досить успішно реалізувалась громадська ініціатива, яка полягала у тому, що люди самі виходять на весняний суботник та прибирають зелені зони й інші місця громадського користування. Згодом цю акцію було поширено як міжнародний громадський проект «Let`s Do It!». На сьогодні такі акції вже відбулись в Індії, Португалії, Румунії, Словенії, Литві та Латвії.

Україна є однією з 85 країн світу, де активісти «Let’s do it world!” запланували проведення акцій у 2012 році. Наша країна приєдналась до цього волонтерського руху торік, об’єднавши 22 тисячі чоловік з 55 міст України.

Місцевим координаторам акції важко спрогнозувати, скільки людей вийде прибирати місто, але близько півтори тисячі вінницьких студентів за тиждень теплої погоди вже очистили більше двадцяти територій загального користування. Вони назбирали майже 3,5 тисячі 120-літрових пакетів сміття та 12 причепів гілля.

В рамках акції «Зробимо Вінниці чистою» планується не лише прибирання, а й заходи, які спрямовані на зміну ставлення людей до оточуючого середовища та природи. Всі вони пройдуть у сквері ім. Козицького і розпочнуться 17 квітня із перфоменсу «Вибір за тобою».

Наступного дня (18 квітня) на цьому ж місці відбудуться «Вулчині ЕКО-дебати». А за день до самого прибирання, 19 квітня,екологічна квест-гра «На природі разом» об’єднає вінничан, які люблять весело, цікаво і з користю проводити свій вільний час.

Цього ж дня будуть проводитись майстер-класи, на яких можна буде навчитись майструвати потрібні речі зі природних матеріалів та речей, які почасти люди викидають на смітник.

20 квітня відбудеться «День чистоти» – усі вінничани, які хочуть долучитись до акції весняного прибирання та зробити свій внесок у наведення чистоти у місті, мають можливість реалізувати свої бажання і прийти цього дня у сквер ім. Козицького, звідки вони рушать до Центрального парку ім. Горького.

«Ідея акції «Зробимо Вінницю чистою» - це не тільки прибирання. Це переосмислення свого відношення до екології та природи. Адже, якщо кожен із нас підніме папірець, прибере невеличку ділянку – наше місто стане іще чистішим, - говорить координатор проекту «Зробимо Україну чистою» у м. Вінниці Андрій Мельник . – Заходи в рамках цієї акції ми плануємо проводити чотири дні підряд і розпочинатись будуть вони в один і той же час, о 15:00. Я запрошую усіх бажаючих прийти у сквер ім. Козицького і приєднатись до нас. Разом ми зробимо Вінницю».