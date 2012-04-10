Податківці говорили з бізнесменами про автоматичне відшкодування ПДВ

Нещодавно минув рік відтоді, як вперше було використано послугу автоматичного відшкодування податку на додану вартість. Тож саме час зробити певні висновки та прогнози на майбутнє. Саме для цього в обласному центрі за круглим столом зібрались податківці та представники великого та середнього бізнесу Вінниччини. Серед останніх були як, ті, хто зміг оцінити переваги автоматичного відшкодування, так і ті, хто поки що лише на нього претендує.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області, головний податківець областіІрина Зленко порекомендувала потенційним автовідшкодуванцям трохи, так би мовити „підтягнутись”. Щоб отримати право на автоматичне повернення ПДВ, на підприємстві має бути певна симетрія. Насамперед соціальні стандарти мають відповідати вимогам сучасності, а партнерство з іншими компаніями повинно бути прозорим. Тобто, не має бути жодних розбіжностей між сумами податкового кредиту підприємств та сумами зобов’язань контрагентів. Такі розходження, як правило, зовсім незначні, а деколи становлять всього 100-200 гривень.

Потрапити до заповітного списку багатьом вінницьким підприємствам, за словами Ірини Зленко, цілком реально. Багатьом, щоб отримати ПДВ оперативно і без проблем, необхідно підвищити заробітну плату працівників всього на 50 гривень. (Середня заробітна плата по області на сьогодні 2 тисячі 630 гривень). На Вінниччині є позитивна динаміка: якщо в минулому році було лише 2 платника, які отримали бюджетне відшкодування автоматом, то на початок нинішнього вже 4 експортери відповідають критеріям, передбаченим законодавством, і отримають понад 8 мільйонів гривень.

По деклараціях за січень та лютий вже майже 36,6% загального обсягу заявлених сум відшкодовано в автоматичному режимі, а саме: ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ", ЗАТ "ГЛУХОВЕЦЬКИЙ КАОЛІНОВИЙ ЗАВОД", ТОВ "ВТН", ПП "АГРОАЛЬЯНС-ПЛЮС".

Та на досягнутому зупинятись не варто, переконана Ірина Зленко, насправді, таких підприємств може бути близько 30.

Під час обговорення представники бізнесу висловили свій погляд на ситуацію з відшкодуванням ПДВ і погодились, що автоповернення це не тимчасовий механізм, а законодавчо визначена цивілізована практика. Водночас відкритість цього процесу повністю виключає «людський фактор», тож унеможливлює будь-які корупційні дії.

Головний бухгалтер холдингу АКВ „Українське каолінове товариство” Галина Остапчук на власному досвіді переконалась, що автоматичне відшкодування економить робочий час бухгалтерів. І навіть незважаючи на сезонність виробництва, на підприємстві мають намір тримати планку. Приєднується до неї і директор ТОВ „ВТН” Володимир Долуд, він запевнив, що очолюване ним підприємство і надалі відповідатиме усім критеріям, які дозволяють отримати ПДВ „автоматом”, адже це неабияк зручно і практично. Податківці області, у свою чергу, сподіваються на те, що в найближчому майбутньому усі потенційні претенденти, отримуватимуть ПДВ у автоматичному режимі. Адже, як показала практика, це вигідно і підприємцям, і державі.