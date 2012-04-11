Анастасія Остапець привезла нагороду з міжнародного фестивалю

Наприкінці березня цього року вихованка Вінницького міського палацу мистецтв «Зоря», учениця ЗШ №5 Остапець Анастасія заявила про себе у Парижі – вона стала лауреатом ІІ премії у номінації «Естрадний вокал» ІХ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «PARIS, JE T΄AIME! МУЗЫКА».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Україну на фестивалі представляли дитячі колективи з Києва, Сум, Бердянська, Сімферополя, а Вінницю – лише наша землячка Анастасія Остапець. «Коли під час нагородження оголосили моє ім’я, у залі глядачі одразу сказали, що «це – Вінниця, це - Україна», – з гордістю згадує Настя.

Фестиваль проходив у Парижі протягом 5 днів. Участь у ньому взяли більше 600 дітей та молоді з різних країн Європи. Концерти на високому рівні відбувались у чотирьох різних концертних залах французької столиці, а членами журі були відомі діячі мистецтв Франції.

Окрім диплому та пам’ятних подарунків, вінничанка отримала один із п’яти суперпризів за найкращий костюм. Окрім цього, Настя Остапець стала однією з небагатьох учасниць у фінального гала-концерту. «Лауреатом І премії стала 18-річна дівчина з Вірменії, яка навчається у консерваторії, тому поступитися їй першістю було для мене дуже почесно», - ділиться враженнями Анастасія. А ще дівчина вдячна своїм батькам та викладачу з вокалу Лесі Вікторівні Смішко за радість, яку пощастило відчути у Парижі.