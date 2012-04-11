ПАТ "Вінницягаз" встановить понад 10 тис. лічильників газу безкоштовно

До кінця 2012 року ПАТ “Вінницягаз” безкоштовно встановить понад 10 тис. лічильників газу.

Про це повідомила прес-служба ПАТ “Вінницягаз”.

На виконання закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» фахівцями ПАТ “Вінницягаз” було розроблено Програму оснащення житлового фонду області лічильниками природного газу, котру затвердила обласна державна адміністрація. Фінансуватиметься програма за рахунок суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, за рахунок відповідного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Тобто, споживачам-фізичним особам встановлення лічильників обійдеться безкоштовно.

Відповідно до графіка виконання цієї програми, в минулому році населенню було встановлено 1810 лічильників. На поточний рік заплановано встановити 10824 лічильників.

У першому кварталі вже встановлено близько 900 безкоштовних лічильників природного газу.

В першу чергу лічильники встановлюються безкоштовно тим споживачам, хто має газову плиту та газову колонку.

Черговість виконання робіт визначається графіком проведення фахівцями ПАТ “Вінницягаз” планового технічного обслуговування газогонів багатоквартирних будинків, оскільки паралельно з ним і встановлюються лічильники.

Безкоштовно встановити лічильник можна і за бажанням користувача. Для цього слід подати заяву до управління газового господарства ПАТ “Вінницягаз”, що здійснює розподіл природного газу за місцем проживання абонента.

Більш детальну інформацію щодо написання заяви можна отримати за телефоном 104.

ПАТ “Вінницягаз” звертає увагу користувачів на те, що законом «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» встановлення лічильників є обов’язковим. І після закінчення передбачених ним термінів подача газу може бути припинена для тих споживачів, хто не встановив їх своєчасно з власної вини.