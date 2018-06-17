Сергій Жадан: слово, як зброя, що б’є прямо в ціль

Він презентує вперше у Вінниці 22 квітня спільно з групою «Собаки в космосі» нову програму «Зброя пролетаріату», де все буде набагато злішим і зубастішим, ніж було раніше.

Слово – це засіб втілення бажаного і як їм розпоряджатися, залежить лише від нас самих. Можна виговорюватися, спорожняючи нутро від словоблудства, а можна спробувати словами змінювати реальність навколо себе. Він є одним з небагатьох, хто ніколи не спекулював на літературі, а завжди використовував слово як зброю, що б’є прямо в ціль. Йому однаково близька і поезія, і література і музика. Зараз він готує з групою «Собаки в космосі» нову програму «Зброя пролетаріату», де все буде набагато злішим і зубастішим, ніж було раніше. Мало вже точно нікому не здасться. Він – це літературний анархіст і хуліган, а за сумісництвом і культовий український письменник – Сергій Жадан, 22 квітня презентує у Вінниці, в Міському палаці мистецтв «Зоря» свою нову музичну програму. Вінницький концерт Сергія Жадана та «Собак у космосі» буде особливим, адже поетично-музична команда побуває в нашому місті вперше. Напередодні його виступу ми вирішили з’ясувати у Сергія деякі подробиці майбутнього, а заодно і задати ті питання, що нас цікавлять.

- Яку Ви зараз готуєте програму з «Собаками в космосі» і яким буде її основний посил для слухача? Чого варто очікувати на виступі? Чи буде принципова відмінність від «Спортивного клубу армії»?

C.Жадан: Буде. Ми сильно змінились, мені здається – в кращий бік. Музика стала динамічнішою, тексти – злішими. Те, що ми тепер граємо, можна назвати соціальним диско-панком. Думаю, ці композиції можна крутити на дискотеках. Вигнавши звідти попередньо всіх нервових та вразливих. «Зброя пролетаріату» – це такий марксистський ска-панк, зіграний з любов’ю та ненавистю.

- У чому для Вас полягає принципова відмінність між словами для пісень та чисто літературними текстами? Чи є межа між ними?

C.Жадан: Є, звісно. Слова для пісень пишуться для пісень. Вони більш прості й зрозумілі. Це тексти прямої дії. Вони мають інакшу фонетичну будову та орфографічні принципи.

- Поезія та проза – дві грані Вашої літературної творчості, але що ближче для Вас саме сьогодні?

C.Жадан: Та все близьке. Це як зміна сезонів – після зими обов’язково приходить відлига. Навіть якщо на неї ніхто не чекає.

Жадан і Собаки в Космосі

- Говорячи про музику, наскільки Вам близьке саме ска і які з музичних втілень Вашої творчості вірогідні ще?

C.Жадан: Я люблю ска. Люблю панк, люблю нову хвилю. Загалом, люблю музику кінця 70-х – початку 80-х. В нашій новій програмі відтворюється саме ця любов до музики 80-х.

- Наскільки Ви відповідальні за читача або слухача в плані донесення їм інформації? Вас не турбує, як автора, часом те, як він нею може розпорядитися?

C.Жадан: Турбує, звісно. Потрібно відповідати за все написане чи наговорене, як інакше? Це таке велике випробування для нас усіх – і тих, хто пише, і тих, хто читає.

- Говорячи про музику та літературу сьогодні, то хто Ваші соратники?

C.Жадан: Є велика кількість людей, яким я довіряю, яких люблю, і до яких прислухаюсь. Це, мабуть, і є соратники. І це не обов’язково стосується музики чи літератури.

- Як ви думаєте, наскільки варіант розвитку подій, описаний Вами в «Anarchy in the UKR«, можливий у нашій країні сьогодні, в період правління нинішньої влади?

C.Жадан: Там є кілька варіантів розвитку. Мені більш симпатичний шлях автономізації та синдикалізму. Гадаю, саме він за теперішніх умов і виглядає найбільш імовірним. Комуни, профспілки та трудові об’єднання – найкращі методи боротьби з національним та транснаціональним капіталом.

- На які думки Вас наштовхує жахливий соціально-культурний розпад України сьогодні зсередини? Чи перейдена точка неповернення, коли минуле згнило, справжнє задихається, а майбутнє може просто не народитися?

C.Жадан: Мене це наштовхує на думку про необхідність солідарності та взаємопідтримки. Це наше майбутнє, і лише від нас залежить, народиться воно чи ні. І якщо народиться – то яким. Все в наших руках.

- Що для Сергія Жадана сьогодні свобода, кажучи одним реченням?

C.Жадан: Можливість бути собою.

- Що з останнього прочитаного і побаченого справило на Вас враження?

C.Жадан: Біографія Горького.