Заслухавшись гучною музикою з плеєра дівчина потрапила під потяг

11:28, 18 квітня 2012
Вінниця
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У Козятині  пасажирський поїзд Київ - Одеса збив 25-річну дівчину.

Про це повідомило Вінницьке регіональне управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

Вона переходила шляху, слухаючи музику через навушники, і не відреагувала на поданий машиністом звуковий сигнал.

Машиніст застосував екстрене гальмування, але це не допомогло - дівчина отримала важкі травми і померла в лікарні.

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