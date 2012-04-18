Заслухавшись гучною музикою з плеєра дівчина потрапила під потяг
11:28, 18 квітня 2012Вінниця
0 0
У Козятині пасажирський поїзд Київ - Одеса збив 25-річну дівчину.
Про це повідомило Вінницьке регіональне управління Міністерства надзвичайних ситуацій.
Вона переходила шляху, слухаючи музику через навушники, і не відреагувала на поданий машиністом звуковий сигнал.
Машиніст застосував екстрене гальмування, але це не допомогло - дівчина отримала важкі травми і померла в лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter