Заслухавшись гучною музикою з плеєра дівчина потрапила під потяг

У Козятині пасажирський поїзд Київ - Одеса збив 25-річну дівчину.

Про це повідомило Вінницьке регіональне управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

Вона переходила шляху, слухаючи музику через навушники, і не відреагувала на поданий машиністом звуковий сигнал.

Машиніст застосував екстрене гальмування, але це не допомогло - дівчина отримала важкі травми і померла в лікарні.