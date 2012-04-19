У конкурсі ландшафтників перемогла авторка дизайну пл. Театральної

Сьогодні у Вінниці підбили підсумки відкритого міського конкурсу на кращу проектну пропозицію ландшафтного дизайну. Нагадаємо, завданням дизайнерів була розробка пропозицій з ландшафтного благоустрою розподільчих смуг на проспекті Юності і в. Київській, а також зеленої смуги по в. Пирогова.

Загалом на розгляд журі було подано 25 робіт.

Переможців привітав директор департаменту благоустрою Вінницької міської ради Ігор Корольчук.

За проект розподільчої смуги по проспекту Юності першу премію виборола відомий вінницький ландшафтний дизайнер Ольга Білоус. Зокрема, вінничани щодня бачать втілення її проектів на пл. Театральній, в озелененні території навколо торговельного комплексу „Магігранд” на пр. Юності і магазину „Гардинія” на пр.Коцюбинського.

За кращий проект зеленої зони по вулиці Пирогова першу премію отримав авторський колектив Максима Крамара та Михайла Коротинського.

У номінації «Кращий ландшафтний дизайн вулиці Київської (розподільча смуга)» перше та друге місця не присуджувалися. А премію за третє місце присудили авторському колективу Ірина Хільська, Анастасія Котова, Ганна Семенова та Борис Писарський.

Дизайн-проекти ландшафтного благоустрою, котрі перемогли в конкурсі, протягом тижня виставлятимуться у приміщенні Спілки художників за адресою вулиця Пушкіна, 2.