Швейцарці обрали Вінниччину як найвідповідальніший регіон

У Вінниці з офіційним візитом побував Керівник програм Департаменту співробітництва з країнами Східної Європи Швейцарської агенції розвитку і співробітництва П’єр Маурер.

Своїм першим офіційним візитом до України він обрав саме Вінницьку область, адже це, на його думку, єдиний регіон в Україні, який працює одразу в чотирьох стратегічних напрямках зі швейцарськими колегами. Зокрема, мова йде проекти DesPro в галузі децентралізації влади та сприяння розвитку місцевому самоврядуванню, програму репродуктивного здоров’я; сталого економічного розвитку та розвитку енергоефективності регіону.

- Наша співпраця зі Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва з 2003 року пройшла перевірку часом, - констатував Ігор Кревський. – Головна окраса нашого міста – це 116 швейцарських трамваїв, на які повністю переведено парк, і проект завершується вже в травні цього року. Це – впровадження проекту енергоефективності у житловому секторі, організація та навчання голів в проекті ОСББ. В листопаді 2011 року підписано Меморандум щодо надання допомоги в проекті енергоефективності в децентралізації енергопостачання. З 2003 року від Агенції ми отримали в проектах 4,5 млн.грн. для територіальних громад сіл і селищ. Протягом 2010-2012 років впроваджується 10 інвестиційних проектів для територіальних громад трьох районів вартістю 7,2 млн.грн, з яких 2,2 млн.грн. – зобов’язання швейцарської сторони.

Ігор Кревський також подякував Агенції за те, що вона готова вкладати у спільні проекти ще додатково 6 млн. грн., 300 тис. грн. з яких готова надати співфінансуванням дольової участі Вінницька обласна рада. Це питання планується винести на сесію.

- Це тільки початок, - зазначає П’єр Мауер. – Оскільки зокрема проект з енергозбереження тільки розпочинає свою роботу на Вінниччині. Ваша область показує гарні приклади співпраці громадських організацій з офіційною владою, і проекти DesPro сприяють соціальній мобілізації громадян.

Як зазначив заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод, спрощення умов співпраці викликане ще й тим, що з 2012 року, згідно із змінами у законодавстві, немає обмежень тендерними процедурами. „Тепер будь-які роботи вартістю до 1 млн.грн. ми можемо виконувати без тендерних процедур”, - зазначив він.

Директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Василь Броварник повідомив, що саме місто Вінниця активно співпрацює в галузі енергоефективності зі швейцарськими колегами. За участі представника Швейцарської агенції Юрга Крістена було підписано Меморандум щодо реформування міського теплозабезпечення. „Проектом охоплено два мікрорайони Вінниці, модернізацією буде охоплено від котелень до систем опалення; вже проведено енергоаудит 50 будівель за допомогою тепловізора, який передали швейцарські колеги”, - повідомив Василь Броварник.

Він також наголосив, що для міської влади важлива не тільки виключно фінансова і технічна допомога, а й той безцінний досвід та консультаційна допомога, семінари, які організовуються Агенцією на високопрофесійному рівні з урахуванням європейського досвіду.