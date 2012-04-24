О 5-й ранку відбувся захват Кирнасівського заводу

Сьогодні о 5.00 ранку відбулося захоплення Кирнасівського цукрового заводу.

Про це повідомила член ініціативної групи по збереженню цукрозаводу Ганна Супрун : «О 5 ранку до заводу підїхало два великих автобуси та безліч легковиків. З них вийшло понад сотня озброєних людей, в касках, із зброєю. Вони погрожували охороні нашого заводу. Ми всі, небайдужі до долі нашого заводу почали збиратися біля воріт, аби не допустити до вирізання нашого підприємства. Проти нас почали застосовувати зброю, почали сипати порошком, кидати камінням. Десь на початку сьомої приїхало три міліціонери. Вони теж потрапили під «роздачу» озброєних молодиків. Зрозуміло, що вони нічого не робили. Відмовилися на наше прохання дати попереджальний постріл у повітря. На місце пригоди прибула «швидка», яка надала допомогу постраждалим.»

За словами робітника Кирнасівського цукрозаводу Миколи Шагина, молодчики кажуть, що мають трудові договори на вирізання заводу. Станом на 9.00 – вони захопили завод. У них багато кисневих балонів для того, щоб «різати» завод. Є і запаси їжі.

Близько 8.00 години ранку на місце подій прибули ще більше міліції та прокурор району. У той же час члени ініціативної групи – це більше 100 чоловік - перекрили автотрасу Київ-Одеса. На даний рух на трасі перекрито.

Довідка УНІАН-Вінниччина: Робота заводу припинилася у 2006 році. Завод належить двом приватним фірмам, одна і яких спеціалізується на зборі металобрухту. Це вже третя спроба захоплення заводу, під час попередніх є постраждалі, одна людина загинула. У травні минулого року правоохоронці Вінниччини порушили кримінальні справи по даному факту. Нагадаємо, що у 1972р- кирнасівський цукровий завод переведено на мазут, змонтована сирцева лінія.

У 1994р-змонтовано новітню жомосушку французької фірми «Проміль». У 1999р-газифіковано. За словами працівників заводу, сьогодні в складах зберігається на 15 млн грн. цукру, що дасть змогу зробити ремонт і відновити його роботу.